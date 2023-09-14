Bolu'da çocuk kaçırma davasında sanık avukatı suçlamaları reddetti

Bolu'da evinin bahçesindeki çocuğu kaçırıp fidye isteyen sanığın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu. Mağdur ailenin avukatı ise sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

BOLU'da, evlerinin bahçesindeki 7 yaşındaki çocuğu fidye için kaçıran Onur Özarslan'ın (21), 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında sanık avukatı, 'Müvekkilim, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını işlememiştir' dedi. Çocuğun ailesinin avukatı Sinan Barut ise 'Bu ailenin oturduğu ev yol geçen hanı mı' diyerek meslektaşına tepki gösterdi.

Olay, 23 Ocak'ta Alpağutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kalan Onur Özarslan, bir villanın bahçesinde köpeği ile oynayan Ö.B.Ö. isimli erkek çocuğunun yalnız olduğunu fark etti. Özarslan, çocuğu kaçırıp, 1,5 kilometre uzaklıktaki Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin çatısına götürdü. Burada Ö.B.Ö.'yü, sandalyeye oturtup, bantla ağzını kapatan ve kolları ile bacaklarını bağlayan Onur Özarslan, daha sonra fidye istemek için çocuğu kaçırdığı eve gitti. Evin önünde toplanan kalabalığı görünce panikleyen Onur Özarslan, kaçmaya başladı. 15 dakikalık takiple Özarslan, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir manavın önünde yakalandı. Linç edilmekten polis ekiplerince kurtulan Onur Özarslan, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuk ise polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

25 YIL HAPİS İSTEMİ

Onur Özarslan hakkında, Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve fidye isteme' suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Özarslan, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Bolu T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanan Özarslan, eski savunmalarını tekrarladığını belirtip, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Kumar borcu nedeniyle çocuğu kaçırdığını öne süren Özaslan, 'Aileden çok özür diliyorum. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. 8 aydır tutukluyum. Tutukluluk sürem dolmuştur. Öncelikle beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum' dedi. Kaçırılan çocuğun annesi R.Ö. ise 'Sanığın tutukluluk halinin devamını ve cezalandırılması istiyorum' diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Duruşmada, sanık avukatı yaptığı savunmada, 'Müvekkilim, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını işlememiştir. Yaralama olayı da yoktur' dedi. Bunun üzerine mağdur avukatı Sinan Barut, 'Bu ailenin oturduğu ev yol geçen hanı mı Nasıl konut dokunulmazlığını ihlal suçu yok' diyerek sanık avukatına tepki gösterdi. Avukat Barut, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederek, '8 yaşındaki çocuğun kaçırılması Bolu'da infial yaratmıştır. Adli kontrol şartları da yetersiz kalacaktır. Hırsızlık ve konuk dokunulmazlığı suçları da sabittir' dedi.

Duruşma savcısı da sanığın suçunun sabit olduğunu ve cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatlara son savunmalar için ek süre verilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. (DHA)