BOLU'da, Yedigöller Milli Parkı gezisi sonrası dönüşte irtibat kesilen ve ekiplerin çalışmasıyla bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin mahsur kaldığı minibüs, saplandığı çamurdan çıkarıldı. Aracın üzerinde çocukların, minibüsü iterek kurtarmaya çalıştıklarını gösterir çamurlu ellerinin izleri yer aldı.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu, 3 görevli personel eşliğinde dün Bolu'ya günübirlik geziye götürüldü. Önce Gölcük Tabiat Parkı, sonrasında ise Yedigöller Milli Parkı bölgesini ziyaret eden kafileden dönüş yolunda haber alınamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı araçla saat 15.00'ten itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi. Aracın, Yedigöller Milli Parkı'nın HGS çıkış sisteminden geçtikten sonra 16.30'da arvento GPS sinyalinin kesildiği bildirildi. Son GPS sinyalinin Yedigöller yakınlarındaki Kapankaya Seyir Terası çevresinden alındığı kaydedildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına Düzce ve Kocaeli'den gönderilen takviye ekipler de katıldı. Ekipler, son GPS sinyalinin alındığı bölgede karadan arama yaparken, AFAD dronları ve gece görüşlü insansız hava araçlarıyla havadan tarama gerçekleştirildi. Bölgede telefon şebekesinin zayıf olması ve buzlanma gibi olumsuzluklar çalışmaları güçleştirdi. Arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu için Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu. Arama çalışmalarına iletişim desteği sağlamak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bölgeye 11 mobil baz istasyonu yönlendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü de soğuk hava şartları nedeniyle yoldaki buzlanmayı önlemek için çalışmalara destek için 2 çift bıçaklı kamyon, 2 arazi aracı ve 8 personel görevlendirdi.

SAAT 02.00'DA SAĞLIKLI ŞEKİLDE ULAŞILDI

Çok sayıda ekibin seferber olmasıyla saat 02.00 sıralarında 10 çocuk ile 3 personelin bulunduğu minibüse ulaşıldı. Minibüsün yolda çamura saplandığı anlaşıldı. Sağlık durumları iyi olan çocuklar ve personel bölgeden alınarak önce Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda kurulan kriz merkezine götürülde, ardından da Kocaeli'ye gönderildi.

ARAÇ ÜZERİNDE ÇOCUKLARI EL İZLERİ

Aracın çamura saplandığı bölge görüntülendi. Yedigöller-Bolu yolu olan ana yoldan 15 kilometre uzaklıkta, orman yolu olan Yığılca yolunda çamura saplanmış haldeki araçta, kız çocuklarının aracı itmeye çalıştığı çamurlu ellerinin izleri yer aldı. Minibüs, sürücüsünün kestirme yolu kullanmak amacıyla ana yoldan çıkarak gitmiş olduğu 15 kilometrelik mesafede yolun birçok noktasında çamur, uçurumlar ve su birikintileri olduğu görüldü.

ARAÇ KURTARILDI

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bugün aracın mahsur kaldığı noktaya gelerek kurtarma çalışması yaptı. Bir kamyonete çekici ile bağlanan minibüs uzun uğraşlar sonucu çekildi. Aracın kiralandığı firmanın yetkilileri de kurtarma çalışmasına destek verdi. Aracın kurtarılmasıyla kiralama firması yetkilileri minibüsle bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı