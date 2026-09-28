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Bolu'da 3 katlı binanın çatısı elektrikten çıktığı tahmin edilen yangında yandı

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Bolu'da 3 katlı binanın çatısı elektrikten çıktığı tahmin edilen yangında yandı
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Bolu'da Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında, elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatının bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'da 3 katlı binanın çatısı, elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatının bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında çıktı. İlk belirlemelere göre çatıdan geçen elektrik tesisatında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıdan alevler yükselirken, binada oturanlar da dışarıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatının bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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