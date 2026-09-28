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Mersin'de Yeni Parti'nin seçiminde tartışma sonrası havaya ateş açan şahıs tutuklandı

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Mersin'de Yeni Parti Mezitli İlçe Başkanlığı seçimi sırasında çıkan tartışma sonrası havaya silahla ateş açan şahıs gözaltına alındı. Seçimde görevli polislerce silahına el konulan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

Mersin'de Yeni Parti Mezitli İlçe Başkanlığı seçimi sırasında çıkan tartışma sonrasında havaya silahla ateş açan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Parti Mezitli İlçe Başkanlığı seçimi dün Viranşehir Mahallesi'nde bulunan Emekli Evi'nde gerçekleştirildi. Burada ilçe başkanlığı için oy kullanma işlemi sürerken bazı kişiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında saldırı iddiasıyla emekli polis olduğu öğrenilen B.Y. bir el havaya ateş açtı. Yaşanan olay sonrası B.Y. seçimde görevli polisler tarafından gözaltına alınırken silahına da el konuldu. Emniyette işlemleri yapılıp adliyeye sevk edilen B.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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