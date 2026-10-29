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Bolu'da 29 Ekim töreninde komandolar marşlarla İzzet Baysal Caddesi'ni inletti

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Bolu'da 29 Ekim töreninde komandolar marşlarla İzzet Baysal Caddesi'ni inletti
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Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde komandolar sis bombaları eşliğinde geçiş yaptı. Özel teçhizatlı ve kar kamuflajlı komandolar, İzzet Baysal Caddesi'nde marşlarla yürüyerek alkışlandı ve Komando Andı'nı okudu.

BOLU'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde komandoların geçişi ilgiyle izlendi. Vatandaşların alkışları eşliğinde tören geçişi yapan komandolar, marşlarla caddeyi inletti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu 2'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk ile Bolu Belediye Başkan Vekili Tuna Özcan, törene katılan öğrencilerin, vatandaşların ve askerlerin bayramlarını kutladı. Törende öğrencilerin halk oyunları ile mehteran takımının gösterisi ilgiyle izlendi. Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik harekatlarındaki başarılarından dolayı Üstün Hizmet ve Feragat Madalyası sahibi Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların sis bombaları eşliğinde yaptıkları tören geçişi beğeni topladı. Özel teçhizatlı ve kar kamuflajlı komandolar, vatandaşların alkışları eşliğinde İzzet Baysal Caddesi'nde 'Her Türk asker doğar' ve 'Ne mutlu Türküm diyene' diyerek caddeyi inletti. Marşlar söylenerek yapılan yürüyüşün sonunda komandolar, hep birlikte Komando Andı'nı okudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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