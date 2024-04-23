Bolu Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Fener Alayı Düzenledi
Bolu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında fener alayı düzenledi. Ellerinde Türk bayrakları ve fener olan çok sayıda kişi, Hükümet Meydanı'nda toplandı ve belediye bandosu eşliğinde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan konser alanına kadar yürüdü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocukların ve Boluluların bayramını kutladı. Kutlamalar kapsamında şarkıcı Melek Mosso konser verdi ve dinleyiciler de şarkılara eşlik etti.
Bolu Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında fener alayı düzenlendi.
Ellerinde Türk bayrakları ve fener olan çok sayıda kişi, Hükümet Meydanı'nda toplandı. Gruptakiler daha sonra belediye bandosu eşliğinde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan konser alanına kadar yürüdü.
Yürüyüşe katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocukların ve Boluluların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Kutlamalar kapsamında şarkıcı Melek Mosso konser verdi. Mosso'nun seslendirdiği şarkılara zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti.