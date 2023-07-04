Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde Yeniçağa ilçesine ulaştı

YENİÇAĞA İLÇESİNE ULAŞTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde Yeniçağa ilçesine ulaştı. Özcan, dün öğle saatlerinde başladığı yürüyüşte, 43'üncü kilometreyi geride bıraktı. Yürüyüşüne ara veren Tanju Özcan, geceyi karavanda geçirdikten sonra yarın sabah 08.00'de yeniden yola koyulacak.Bugün 23 kilometre yürüdüğünü belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Sabah etabı biraz yorucuydu. 500 metre rakım vardı. Sonrasında daha düz bir arazide yürüdük. Yarın Gerede'den geçeceğiz. 2-3 gün içerisinde Kızılcahamam'dan geçeceğiz. Sonrasında Ankara sınırına girmiş olacağız. Daha erken bitirmek için arkadaşlarla çalışıyoruz. Benim tempom buna uygun ama yanımda yürüyen arkadaşlarımı da düşünmek zorundayım. İleriki yaşlarda sağlığını tehlikeye atarak bu yürüyüşe katılanlar var. Onları da düşünmemiz gerekiyor. Önce sağlık. Burada bir kişinin burnu kanarsa herkesten çok ben üzülürüm." dedi.