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Başkanların kavgası yol çalışmasıyla alevlendi: Seni iş makineleriyle karşılarım

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Bolu Dağı' nedeniyle tartıştığı Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye bu kez devam eden yol çalışmaları üzerinden tepki gösterdi. Bölgeye giden Özcan "Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün şahsi ihtirasları yüzünden Düzce'den Abant'a yol açılıyor. Düzce Belediye Başkanına şunu söylüyorum Ben görevde olduğum sürece bu yolu sana açtırtmam. Düzce-Bolu sınırına geldiğin noktada seni iş makineleri ile karşılarım" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü arasında başlayan dağ gerilimi yol çalışmasıyla devam ediyor.Özcan, yalnızca Bolu'dan giriş yapılabilen Abant Gölü Milli Parkı'na Düzce'den de yol açılması için devam eden çalışmalara tepki gösterdi. Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün şahsi ihtirasları yüzünden Düzce'den Abant'a yol açılıyor. Düzce Belediye Başkanına şunu söylüyorum. Ben görevde olduğum sürece bu yolu sana açtırtmam. Düzce-Bolu sınırına geldiğin noktada seni iş makineleri ile karşılarım" dedi.

TANJU ÖZCAN BÖLGEYE GİTTİ

Yalnızca Bolu'dan giriş yapılabilen doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'na Düzce tarafından da giriş yapılabilmesi için Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan yol çalışması sürüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yol yapım çalışmalarının devam ettiği bölgeye gitti.

Başkanların kavgası yol çalışmasıyla alevlendi: Seni iş makineleriyle karşılarım

"SİYASİLER İKTİDARIYLA MUHALEFETİYLE UYUYOR"

Abant Gölü Milli Parkı'na orman içerisinden yol açılmasına tepki gösteren Başkan Özcan şu ifadeleri kullandı; "Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün şahsi ihtirasları yüzünden Düzce'den Abant'a yol açılıyor. Düzce Belediye Başkanına şunu söylüyorum Ben görevde olduğum sürece bu yolu sana açtırtmam. Düzce-Bolu sınırına geldiğin noktada seni iş makineleri ile karşılarım. Şu anda bulunduğumuz yer, Samandere Şelaleleri'nin hemen yanı. Düzce'den Abant'a, Düzce Belediye Başkanı'nın şahsi ihtirasları yüzünden yol açılıyor. Bir ay önce Düzce Belediye Başkanı burasıyla ilgili açıklama yapıyor. Bizim siyasiler, iktidarıyla muhalefetiyle uyuyor.

Başkanların kavgası yol çalışmasıyla alevlendi: Seni iş makineleriyle karşılarım

"BUNU SADECE BEN Mİ DÜŞÜNECEĞİM?"

Bir ay bekledim sabırla, acaba siyasilerimizden, milletvekillerimizden ses çıkar mı diye. Kardeşim, benden başka Bolu'nun sorunlarına el atan kimse olmayacak mı Adam buraya geliyor, binlerce ağacı keserek adeta doğa katliamı yaparak Düzce'yi Abant'a bağlamaya çalışıyor. Bütün çevreciler, bütün siyasiler duysun. İktidarı, muhalefeti ayırt etmeksizin söylüyorum. Siz buna tepki göstermeyeceksiniz de neye göstereceksiniz Abant yolundaki yüzlerce esnafımız ne olacak, hiç düşündünüz mü Bunu sadece ben mi düşüneceğim Bizim milletvekillerimiz, il başkanlarımız ne iş yapıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tanju Özcan Faruk Özlü Politika Güncel Abant Düzce Çevre Bolu

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