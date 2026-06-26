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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton "gizli bilgi" davasında suçunu kabul etti

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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, görevdeyken edindiği gizli ulusal savunma bilgilerini yasa dışı şekilde elinde bulundurma suçunu kabul etti. Savcılıkla yapılan anlaşmaya göre 5 yıla kadar hapis, 2,25 milyon dolar para cezası ve emeklilik haklarından feragat etmesi bekleniyor. Ayrıca bilgilerin İran bağlantılı bir siber aktör tarafından hacklendiği belirtildi.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevdeyken edindiği "ulusal savunmaya ilişkin gizli bilgileri yasa dışı şekilde elinde bulundurma" suçunu kabul ettiği ve 5 yıla kadar hapis ile 2,25 milyon dolar para cezası almasının beklendiği bildirildi.

Maryland Bölge Savcısı Kelly O. Hayes, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gizli ve ulusal savunma bilgilerine ilişkin kuralların, bir kişinin pozisyonu ve ABD hükümetindeki görev süresine bakılmaksızın herkes için eşit şekilde geçerli olduğunu söyledi.

Bolton'ın federal mahkemede "ulusal savunmaya ilişkin gizli bilgileri yasa dışı şekilde elinde bulundurma" suçunu kabul ettiğini aktaran Hayes, savcılıkla yapılan anlaşmaya göre Bolton'ın 5 yıla kadar hapis cezası, ardından da 3 yıla kadar denetimli serbestlikle karşı karşıya kalacağını aktardı.

Hayes, Bolton'ın 2,25 milyon dolar para cezası ödeyeceğini ve emeklilik haklarından feragat edeceğini belirterek, Bolton'ın ulusal güvenliği tehlikeye attığını, günlük faaliyetlerine ilişkin bilgileri güvenlik izni olmayan 2 kişiyle paylaştığını anlattı.

Gizli bilgilerin yanlış kullanımının; müttefikleriyle olan ilişkilere zarar verebileceğini, hassas kaynaklar ile yöntemleri açığa çıkarabileceğini ve gizli görevlerin başarısını tehlikeye atabileceğini kaydeden Hayes, ulusal savunma bilgilerini koruyan bu kadar çok güvenlik önlemi olmasının nedenlerinden birinin de hassas bilgilerin düşmanların eline geçmemesi olduğunun altını çizdi.

Hayes "Ve burada tam da bu oldu. İran ile bağlantılı olduğu düşünülen bir siber aktör, Bolton'ın kişisel e-posta hesabını hackledi ve bu hesapta bulunan bazı gizli ve ulusal savunma bilgilerine yetkisiz erişim sağladı." dedi.

18 ayrı suçlamayla suçlanmıştı

Bolton, Ekim 2025'te, gizli bilgileri usulsüz kullanmaktan 18 ayrı suçlamayla suçlanmıştı. Suçlu bulunması halinde Bolton'ın 10 yıla kadar hapis alabileceği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde 2018-2019 arasında Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Bolton, görevinden ayrıldıktan sonra Trump aleyhinde açıklamalarıyla dikkati çekmiş, Trump da birçok açıklamasında Bolton'ı hedef almıştı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
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