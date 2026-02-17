Haberler

Aydın'da sağanak nedeniyle kökünden sökülen zeytin ağacı sokağa sürüklendi

Aydın'da sağanak nedeniyle kökünden sökülen zeytin ağacı sokağa sürüklendi
Güncelleme:
Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde etkili olan sağanak, su birikintileri ve taşma riski nedeniyle günlük yaşamı zorlaştırıyor. Polis, riskli bölgelerdeki vatandaşları uyarırken, belediye ekipleri ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Söke'de etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Atatürk Mahallesi'nde polis, taşma riskinden dolayı dere kenarında bulunan evlere bir süre girilmemesi konusunda vatandaşları anonsla uyardı.

Yenikent Mahallesi'nde ise dağlık bölgede bir zeytin ağacı kökünden sürüklendi. Sel sularının sürüklediği ağaç, 63. Sokak'a kadar geldi.

Asfalt yolda duran ağaç görenleri şaşırttı.

Belediye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Aynı sokağa 2 Şubat'ta başka bir zeytin ağacı daha sürüklenmişti.

Kuşadası ilçesinde de yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Kaynak: AA
