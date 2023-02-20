Bölge beşik gibi sallanıyordu! Rahatlatan açıklamayı Naci görür yaptı: Elazığ'da büyük depremler beklemiyorum

Elazığ'da dün 6 defa 4-5 büyüklüğünde depremler olurken halk tedirgin oldu. Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Elazığ'da meydana gelen depremler ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Görür, "Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ'ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 , vb depremleri olduğu için ben artık Elazığ'da büyük depremler beklemiyorum." dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde ise artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Elazığ'da 6 defa 4-5 büyüklüğünde depremler ise sallandı.

6 KEZ SALLANDILAR

Elazığ'ın Palu ilçesi de bu gece sabaha kadar 6 kez sallandı. Palu'da saat 03.37'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hemen ardından saat 03.39'da ise aynı ilçe 4.8 ile sallandı. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 14.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, hissedildiği bölgelerde endişe yaratırken rahatlatan açıklamayı Naci Görür sosyal medya hesabından yaptı.

"BU DEPREMLER ELAZĞ'IN DEPREMLERİ OLAMAZ"

Görür, "Palu civarında 4'lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O), Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkli faylar yüklendi.Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir. Bu depremler Elazığ'ın depremleri olamaz.

"BEN ARTIK ELAZIĞ'DA BÜYÜK DEPREMLER BEKLEMİYORUM"

Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ'ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 , vb depremleri olduğu için ben artık Elazığ'da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder, sevgiyle" dedi.