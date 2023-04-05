Boksit madeni taşıyan gemi battı; 5 personel kurtarıldı, 9'u aranıyor (3)

1 PERSONEL YAŞAMINI YİTİRDİ

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı 'Joe 2' adlı ticari geminin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiği, 14 mürettebatın bulunduğu gemide 2 personelin deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığı ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiği bildirildi. Açıklamada, 3 personelin diğer ticari gemilerce kurtarıldığı belirtildi. Valilik açıklamasının devamında, saat 14.00 itibarıyla bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin kayıp olduğu, kayıp kişilere yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saat 04.22'de Cospat Sarsat sisteminden alınan EPİRB sinyalinin araştırılmasından, İskenderun'dan Ukrayna'ya 3000 ton boksit madeni taşıyan Guniea- Bissau bayraklı Suriye uyruklu 14 mürettebatı bulunan JOE 2 gemisinin Finike açıklarında su alarak batmaya başladığı anlaşılmıştır. AAKKM koordinasyonunda Türk Radyo, bölgedeki gemilerin arama kurtarmaya katılmalarına yönelik çağrılarına başlamış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve @sahilguvkom'nın deniz ve hava unsurları görevlendirilmiştir. Tamamen battığı anlaşılan gemi personelinden iki kazazede Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından kurtarılmış, ticari gemiler tarafından da üç kazazede sağ olarak denizden alınmıştır" denildi.