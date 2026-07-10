Haberler

Manavgat'ta tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

Manavgat'ta tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Manavgat'ta boğazına balık oltası kancası saplanmış halde bulunan yeşil deniz kaplumbağası 'Zeytin', 50 günlük tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Etkinlikte barış ve Filistin vurgusu yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boğazına balık oltası kancası saplanmış halde bulunan yeşil deniz kaplumbağası, yaklaşık 50 günlük tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) ekiplerince tedavi edilen yaklaşık 20 yaşındaki yeşil deniz kaplumbağası, Sorgun Sahili'nde düzenlenen etkinlikle Akdeniz'e salındı.

Barışa vurgu amacıyla "Zeytin" adı verilen kaplumbağanın denize bırakılması programına DEKAFOK gönüllüleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yerli ve yabancı turistler katıldı.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Mayıs'ta Finike açıklarında boğazına yaklaşık 5 santimetrelik kanca saplanmış halde bulunan kaplumbağanın ihbar üzerine merkeze getirildiğini söyledi.

Kancanın kaplumbağanın boğazında ciddi hasara neden olduğunu belirten Akyol, "Yaklaşık 50 gün süren tedavi ve bakım sürecinin ardından kaplumbağamız yeniden sağlığına kavuştu. Bugün onu doğal yaşam alanına uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Barış ve Filistin vurgusu

Etkinlikte bazı katılımcılar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto ederek Filistin'e destek mesajları verdi.

Manavgat Kudüs Platformu Başkanı Mehmet Gayretli de kaplumbağaya "Zeytin" adını, barışın sembolü olması dolayısıyla verdiklerini ifade etti.

Filistin'de yaşanan insani drama dikkati çekmek istediklerini belirten Gayretli, kaplumbağayı dualarla denize uğurladıklarını kaydetti.

Etkinliği izleyen Belçikalı turist Gerda Hoogeveen ise organizasyonun hem deniz kaplumbağalarının korunmasına hem de dünya barışına yönelik farkındalık oluşturduğunu belirterek, savaşların sona ermesini temenni etti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da gizemli aşk mesajı! Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar

Şehri ayağa kaldıran gizemli mesaj! Vatandaşlardan büyük tepki var
174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu

174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 35 milyon lirayı buldu
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Tarihi zirve sonrası soluğu orada aldı! Görenler dönüp bir daha baktı