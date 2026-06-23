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Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Jeffrey David Sachs'a fahri doktora ünvanı

Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Jeffrey David Sachs'a fahri doktora ünvanı
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Boğaziçi Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma ve iklim krizi alanında öncü çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Jeffrey David Sachs'a fahri doktora unvanı verdi. Törende rektör Prof. Dr. Naci İnci, bu unvanın genç akademisyenlere ilham kaynağı olduğunu vurgularken, Sachs da Türkiye'nin iklim ve diplomasideki öncü rolüne dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma, iklim krizi, küresel yoksullukla mücadele ve uluslararası işbirliği alanlarında dünya çapında öncü çalışmalara imza atan ekonomist Prof. Dr. Jeffrey David Sachs'a fahri doktora ünvanı takdim etti.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki Albert Long Hall'de gerçekleştirilen törende, akademi, kamu, diplomasi ve medya dünyasından davetliler bir araya geldi.

Törende konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, fahri doktoranın yalnızca akademik takdir değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara verilen güçlü bir mesaj olduğunu vurgulayarak, "Bugün verdiğimiz bu fahri doktora, öğrencilerimize ve genç akademisyenlerimize de güçlü bir mesaj içeriyor. Titiz ve nitelikli araştırmaların hayatları değiştirebileceğini, üniversitelerin geleceği şekillendirebileceğini ve entelektüel liderliğin topluma ve insanlığa hizmet etme sorumluluğunu da beraberinde getirdiğini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Fahri doktora ünvanı verilen Prof. Dr. Jeffrey David Sachs de Boğaziçi Üniversitesinin tarihsel mirasına ve İstanbul'un medeniyetler arasındaki köprü rolüne işaret etti.

Güncel küresel gelişmelere değinen Sachs, uluslararası diyalog, barış ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte diplomatik kapasitesiyle önemli konuma sahip olduğunu belirtti.

İklim kriziyle mücadelede zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğine dikkati çekerek, yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasının önemini vurgulayan Sachs, Türkiye'nin uluslararası iklim girişimleri ve sürdürülebilir kalkınma politikaları aracılığıyla bu dönüşümde öncü rol üstlenebileceğine inandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Sachs'ın fahri doktora ünvanına layık görülmesine ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Senatosu'nun gerekçeli kararında, "Sürdürülebilir kalkınma, iklim krizi, yoksulluğun ortadan kaldırılması, barış ve çok taraflılık arasındaki ilişkilere yönelik küresel düzeyde yürüttüğü öncü çalışmaları, insanlığın ortak geleceğine sunduğu eşsiz katkılar nedeniyle sayın Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora ünvanına bütün yetki ve sorumlulukları ile layık görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Columbia Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Sachs, aynı zamanda üniversite bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma Merkezinin direktörlüğünü yürütüyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağının (SDSN) direktörlüğünü yapan Sachs, uzun yıllardır küresel sürdürülebilirlik gündeminin şekillenmesinde etkili isimler arasında yer aldı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral
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