Haberler

Bodrum'da bir ay önce trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle yaptığı kazadan kurtulan Onur Kösedağı, başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle yaptığı kazadan yara almadan kurtulup yolun karşısına geçmek isterken başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi bir ay süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

İlçedeki özel bir hastanede tedavi gören Onur Kösedağı (38), yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kösedağı'nın Yahşi Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Onur Kösedağı yönetimindeki otomobil, 11 Şubat'ta Ortakent-Turgutreis kara yolunda kontrolden çıkarak önce bir minibüse, ardından da otomobile çarparak savrulmuştu.

Kaldırımı aşarak uçuruma düşmek üzereyken duran otomobilden yara almadan kurtulan Kösedağı, yolun karşısına geçmeye çalışırken başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak

O takım taraftarlarına kötü haber! Bu maça gidemeyecekler