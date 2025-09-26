Bodrum'da Yüzerek Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 5 Kaçak Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 24 Eylül saat 08.00 sıralarında Bodrum açıklarında 5 kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen 5 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel