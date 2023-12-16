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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Turgutreis Mahallesi'nde C.U'nun evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 kilo 598 gram toz esrar, bir miktar amfetamin, cep telefonu ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Turgutreis Mahallesi'nde C.U'nun evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 1 kilo 598 gram toz esrar, bir miktar amfetamin, cep telefonu ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Bodrum Muğla Haberler

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