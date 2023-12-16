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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

16 Aralık 2023 21:20 Güncelleme: 21:22 Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Turgutreis Mahallesi'nde C.U'nun evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 kilo 598 gram toz esrar, bir miktar amfetamin, cep telefonu ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.