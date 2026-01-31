Haberler

Bodrum'da sağanak; su dolan yolda kalan kamyonetin sürücüsü kepçeyle kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen yoğun sağanak yağış, yolları suyla doldururken, bir kamyonet mahsur kaldı. Belediye ekipleri tarafından kepçe ile kurtarılan sürücü sonrası Pınarlıbelen Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı yıkıldı ve su baskını yaşandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle su dolan yolda kalan kamyonetin sürücü, kepçeyle kurtarıldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için yapılan sağanak uyarısının ardından Bodrum'da, sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Özellikle Mumcular-Etrim ve Pınarlıbelen bölgelerinde yağış zaman zaman şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle Pınarlıbelen-Etrim yolunda su birikintileri oluştu. Yol, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılırken, bir kamyonet yolda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Sürücü, kepçe ile kamyonetten çıkarıldı.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Pınarlıbelen Mahallesi'nde yağışın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu evi su bastı. Belediye ekipleri, evde su tahliye çalışması yaptı. Yağışın etkisini azaltmasının ardından yapılan çalışmalar sonucu Pınarlıbelen-Etrim yolu yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan Pınarlıbelen Mahallesi Muhtarı Abdullah Başol, su tahliye ve kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
