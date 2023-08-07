Bodrum'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel