Bodrum'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.