Bodrum'da orman yangını (2)
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KONTROL ALTINA ALINDIBodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel