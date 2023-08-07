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Bodrum'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDIBodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Güvercinlik Bodrum Güncel Haberler

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