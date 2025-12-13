Bodrum'da kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin 747 lira ceza kesildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne toplamda 264 bin 747 lira para cezası kesildi. Ekipler, abartı egzoz kullanımı ve plakasız motosiklet sürüşüne karşı denetimlerini sürdürecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin 747 lira para cezası uygulandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerinde, bazı sürücülerin abartı egzoz kullandığı, plakasız seyrettiği ve ehliyetsiz motosiklet kullandıkları tespit edildi.
Bu kapsamda 5 sürücüye, toplam 264 bin 747 lira para cezası kesilirken, motosikletler trafikten men edildi.
Öte yandan, ekiplerin gürültü kirliliğine yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.