Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
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Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı dolayısıyla 24 saatte 50 bine yakın araç giriş yaptı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

KAYMAKAM ÇİT İNCELEMELERDE BULUNDU

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçe girişindeki Torba uygulama noktasında incelemelerde bulundu. Jandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Çit, daha sonra durdurulan sürücülerin bayramını kutladı, kahve ve çikolata ikram etti.

Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

50 BİNE YAKIN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Misafirlerin ilçede bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirten Çit, güvenlik güçlerinin ve belediyenin çok sayıda ekiple bayram görevine hazır olduğunu dile getirdi. İlçeye son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptığı belirtildi.

Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFatih Çerçi:

Bodrum'da kurban kesiliyo mu??

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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

dönüş yolun da twit atarlar kurban keseceğinize fakire yardım yapın

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Hani para yokdu yetmiyordu?

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Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

zenginle fakir arasındaki makas her geçen gün daha da açılıyor

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Haber YorumlarıDimitri:

ekonomi çok bozuk degilmi admin yayınla lütfen yayınlamıyorsun yorumlarımı

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