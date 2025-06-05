Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

KAYMAKAM ÇİT İNCELEMELERDE BULUNDU

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçe girişindeki Torba uygulama noktasında incelemelerde bulundu. Jandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Çit, daha sonra durdurulan sürücülerin bayramını kutladı, kahve ve çikolata ikram etti.

50 BİNE YAKIN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Misafirlerin ilçede bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirten Çit, güvenlik güçlerinin ve belediyenin çok sayıda ekiple bayram görevine hazır olduğunu dile getirdi. İlçeye son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptığı belirtildi.