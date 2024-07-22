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Aracıyla çocuklarını alan adama "Korsan taksi" dayağı! Darbedilen sürücü taksi durağını bastı

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Muğla'da bir kişi, çocuklarını aracıyla aldığı yerde "Korsan takscilik" yapıyor iddiasıyla darp edildi. Saldırıya uğrayan A.Ş. ise arkadaşlarını toplayıp kendisine saldıran taksicinin durağını bastı. Kameraya yansıyan olayda 3 kişi hafif yaralandı. Polis, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 35 yaşındaki O.K., korsan taksicilik yaptığını ileri sürerek kendisini darbeden 47 yaşındaki A.Ş.'nin çalıştığı taksi durağını yanındaki 5 kişiyle sopalarla bastı. Çıkan arbedede 3 kişi hafif yaralanırken, olay durağın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

DARBEDİLEN ADAM TAKSİ DURAĞINA ARKADAŞLARIYLA GELDİ

Bodrum'da dün gece A.Ş. otomobiliyle, Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu önünden çocuklarını aldı. Bu sırada taksisiyle bölgeden geçen O.K., korsan taksicilik yaptığını ileri sürdüğü A.Ş.'yi darbetti. A.Ş. durumu akrabalarına ve arkadaşlarına bildirip, yardım istedi. A.Ş., gelen 5 kişiyle birlikte, ellerinde sopalarla kendisini darbeden taksici O.K.'nin bağlı olduğu Çarşı Mahallesi'nde Eski Otogar içinde bulunan taksi durağını bastı. Yaşanan arbedede A.Ş., O.K. ve M.B. hafif yaralandı.

Aracıyla çocuklarını alan adama 'Korsan taksi' dayağı! Darbedilen sürücü taksi durağını bastı

Olay taksi durağının güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

"DURDUK YERE DARBEDİLDİK, SEBEBİNİ BİLMİYORUM"

O.K.'nin polisteki ifadesinde durakta beklerken A.Ş. ve yanındakiler tarafından durduk yere darbedildiğini ve sebebinin bilmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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