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Bodrum'da ev yangınını itfaiye söndürdü, bir kedi öldü, dairede büyük hasar oluştu

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Bodrum'da ev yangınını itfaiye söndürdü, bir kedi öldü, dairede büyük hasar oluştu
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Evde bir kedi ölü bulunurken dairede büyük çapta hasar oluştu; yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bir kedinin ölü bulunduğu evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Çarşı Mahallesi Türkkuyusu Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürürken, evde bir kedi ölü bulundu. Evde büyük çapta hasar oluşurken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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