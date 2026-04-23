Bodrum'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bodrum'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, işten dönen Güler B. eski erkek arkadaşı Ersin K. tarafından bıçakla yaralandı. Olayda Güler B. 4 bıçak darbesi aldı ve acil hastaneye kaldırıldı. Ersin K. ise, Güler'e yönelik daha önce bir uzaklaştırma kararı bulunduğu için gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde işten dönen Güler B.'yi (54) evinin bahçesinde bıçakla yaralayan eski erkek arkadaşı Ersin K., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İşten dönen Güler B., evinin bahçesine girdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı 4 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Güler B.'nin çığlıklarını duyan oğlu, bahçeye koştuğunda annesini yaralı buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güler B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler B.'nin hastanede tedavisi devam ederken, polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin, Güler'in eski erkek arkadaşı Ersin K. olduğu belirlendi. Ersin K. saklandığı evde suç aleti bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan Ersin K. hakkında daha önceden Güler B.'ye yönelik uzaklaştırma kararının bulunduğu olduğu ortaya çıktı. Ersin K. polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Ersin K.'nin, Güler B.'yi kıskançlık nedeniyle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi

Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi
Azerbaycan'dan İsrail'e 'bağımsızlık günü' kutlaması

İsrail mesajı kaos çıkardı! Tepkiler peş peşe yükseldi
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Fatma'yı öldüren en yakınlarıymış
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota

2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi

Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Fatma'yı öldüren en yakınlarıymış
Öğrencinin silah getirdiği okulda 'şeffaf poşet' önlemi

Öğrencinin silah getirdiği okulda görülmemiş önlem
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Kardeş acısı dinmiyor! Anlatırken ağlamamak için zor durdu