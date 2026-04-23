Bodrum'da eski erkek arkadaşını bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde işten dönen Güler B.'yi (54) evinin bahçesinde bıçakla yaralayan eski erkek arkadaşı Ersin K., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İşten dönen Güler B., evinin bahçesine girdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı 4 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Güler B.'nin çığlıklarını duyan oğlu, bahçeye koştuğunda annesini yaralı buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güler B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler B.'nin hastanede tedavisi devam ederken, polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin, Güler'in eski erkek arkadaşı Ersin K. olduğu belirlendi. Ersin K. saklandığı evde suç aleti bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan Ersin K. hakkında daha önceden Güler B.'ye yönelik uzaklaştırma kararının bulunduğu olduğu ortaya çıktı. Ersin K. polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Ersin K.'nin, Güler B.'yi kıskançlık nedeniyle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

