Bodrum Devlet Hastanesi'nde AFAD koordinasyonunda tatbikat yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki devlet hastanesinde, AFAD koordinasyonunda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Afet anlarında müdahale kapasitesini artırmak ve ekiplerin koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği, ilçede meydana gelen depremle eş zamanlı olarak hastanenin bodrum katında yangın çıktı.

AFAD koordinasyonunda bölgeye Bodrum İtfaiyesi, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME), Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği (SAR), Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Ekipler, çatı katında mahsur kalan ve düşme riski taşıyan yaralıyı halat destekli sistem kurarak güvenli şekilde zemine indirdi. Yaralı daha sonra ambulansa teslim edildi.

Diğer yaralılara da ekiplerin çalışmasıyla başarılı şekilde müdahale edildi. Tatbikatı doktorlar, hemşireler, teknik ekipler, güvenlik personeli ve idari kadro da takip etti.

Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Battal Yıldırım, gazetecilere, gerçekleştirilen tatbikatın, olası bir afet anında hem hastaların hem de personelin can güvenliğini en üst düzeyde korumak adına son derece önemli olduğunu söyledi.

Yıldırım, Bodrum Devlet Hastanesi olarak afetlere her an hazır olma hedefiyle çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.