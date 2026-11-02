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Bodrum açıklarında Yunanistan'a yüzmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilerek yakalandı. Denizde yüzerken yakalanan düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Botu, deniz yoluyla yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bir kişiyi tespit etti.

Ekipler tarafından denizde yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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