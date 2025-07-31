Bodrum Açıklarında 72 Kaçak Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında durdurulan bir motoryatta, 33'ü çocuk toplam 72 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, göçmenleri yakalayarak kıyıya çıkardı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderdi.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan motoryatta 33'ü çocuk toplam 72 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Temmuz saat 21.45'te Bodrum açıklarında motoryat içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, motoryatı durdurarak içerisindeki 33'ü çocuk toplam 72 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel