Bodrum Açıklarında 72 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 72 Kaçak Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında durdurulan bir motoryatta, 33'ü çocuk toplam 72 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, göçmenleri yakalayarak kıyıya çıkardı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan motoryatta 33'ü çocuk toplam 72 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Temmuz saat 21.45'te Bodrum açıklarında motoryat içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, motoryatı durdurarak içerisindeki 33'ü çocuk toplam 72 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarından itibaren faiz oranları düşüyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarından itibaren rakamlar değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza

Havai fişek atarak ormanları yakanlara ders gibi ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.