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Bodrum Açıklarında 60 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı. Çelebi Adası üzerinde mahsur kalan 7 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı. Çelebi Adası üzerinde mahsur kalan 7 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Ocak saat 04.00'te Bodrum açıklarında 2 lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler 60 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 09.15'te Çelebi Adası üzerinde mahsur kalan 7 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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