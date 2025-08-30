Bodrum Açıklarında 19 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenler kıyıya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Ağustos saat 04.40'ta Bodrum açıklarında can salı içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 19 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
