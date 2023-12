Bodrum'a içme suyu temini için Akgedik Barajı devreye alındı

MUĞLA'nın susuz kalan dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, Milas'ın da içme suyu ihtiyacını karşılayan Akgedik Barajı'ndan su verilmeye başlandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Burada su seviyesi, yüzde 51 civarında. Bodrum'a içme suyu teminini kilometrelerce uzaktan sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yağışların gelmemesi durumunda Milas'ın da su stresiyle karşı karşıya kalma durumu ortaya çıkıyor. Bunların önüne geçmek için ciddi bir kayıp kaçak denetimi yapmamız lazım" dedi.

Bodrum'a içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarındaki su seviyesi geçen aylarda dip noktaya indi, her 2 baraj da kapatıldı. Sonbaharda etkili olan yağışlar, barajlara can suyu oldu. Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 11'e, Geyik Barajı ise yüzde 38'e yükseldi. Bakım çalışmaları nedeniyle Geyik Barajı devreye sokulamazken, Bodrum'a Milas'ın da içme suyu ihtiyacını karşılayan Akgedik Barajı'ndan su verilmeye başlandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Kış aylarının gelmesi ve artan yağışlar ile Bodrum'a içme suyu temininde yaşanan zorluklarda azalma meydana geldi. Bugün itibarıyla Geyik Barajı'ndaki su seviyesi, yüzde 38'lere yükseldi. Burada ciddi bir artış söz konusu. Mumcular Barajı'nda ise maalesef doluluk oranı yüzde 11'ler civarında. Geyik kuruduktan sonra barajdan Bodrum'a içme suyu temini kesilerek, bakım onarım çalışması başlatıldığı için barajın su seviyesinde artış yaşandı. Şu an Bodrum'un içme suyu temini, Akgedik Barajı'ndan sağlanıyor. Burada su seviyesi, yüzde 51 civarında. Bulunduğumuz Akgedik Barajı, Geyik Barajı'nın yakınlarında yer alıp, 1820 hektar büyüklüğündeki Milas Ovası'na sulama suyu temin ediyor. Bu da 1 yılda yaklaşık 30 milyon metreküp su hacmine tekabül ediyor. Bu barajdan yıllık 10 milyon metreküplük kullanım ile Milas'ın içme suyu ihtiyacı karşılanıyor" dedi.

'BARAJDA SU TEMİNİNDE CİDDİ BİR STRES OLUR'

Akgedik Barajı'nda ciddi bir stres oluşumu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özçelik, "Diğer taraftan Milas'ın içme suyu temininde zorluklar yaşadığını biliyoruz. Yer altı suları içme suyu temininin tamamını sağlamadığı için Akgedik Barajı'ndan da Milas'a içme suyu temin ediliyor. Bodrum için buradan su temini durumunda ciddi bir stres söz konusu oluyor. Bu bölgedeki yağışın yüzde 80'i, kasım ve mart ayları arasında gerçekleşiyor. Bundan kaynaklı olarak önümüzdeki aylar içerisinde düşecek olan yağış oldukça önemli. Bu yağışları takip ederek Geyik, Mumcular ile Akgedik barajlarında yer altı sularımızla etkin bir kaynak yönetimi gerçekleştirip, su stresinin oldukça azaltılacağı bir durum karşı karşıya kalmayı umuyoruz" açıklamalarında bulundu.

'BODRUM'A KİLOMETRELERCE UZAKTAN SU TEMİNİ'

Bodrum'a içme suyu temininin kilometrelerce uzaktan sağlandığını kaydeden Doç. Dr. Özçelik, "Burası, Bodrum'a 70, Milas'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Bodrum'a içme suyu teminini kilometrelerce uzaktan sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yağışların gelmemesi durumunda Milas'ın da su stresiyle karşı karşıya kalma durumu ortaya çıkıyor. Bunların önüne geçmek için ciddi bir kayıp kaçak denetimi yapmamız lazım. Bodrum'a sağlanan 23 milyon metreküp suyun 17,8 milyon metreküpü vatandaşa faturalandırılıyor. Bu demek oluyor ki yüzde 20'ler civarında bir kayıp söz konusu" dedi.

'YÜZDE 60'LARA VARAN BİR KAYIP VAR'

Bodrum'daki barajlar için kayıp kaçak konusunda uyarılarda da bulunan Doç. Dr. Özçelik, "Bodrum'da durum, bundan çok daha vahim. Geyik Barajı'nda 40, Mumcular Barajı'nda 20 milyon metreküplük hacim ile 10 milyon metreküplük yer altı suyu ile 70 milyon metreküp bir hacim söz konusu. 12 milyon metreküpü termik santrale, 10 milyon metreküpünün Karaova sulamasında kullanıldığını düşünürsek, 50 milyon metreküplük bir suyumuz var ancak 17 milyon metreküplük bir suyu faturalandırabiliyoruz. Bu da yüzde 60'lara varan bir kaybı ortaya çıkarıyor. Bunun bir kısmı buharlaşma ve sızma kaybı olsa bile yine de ciddi anlamda bir kayıp söz konusu. Kayıp kaçakları minimize ettikten sonra önümüzdeki dönemde hem kaynak yönetimi hem de ilave kaynaklar ile sorunların önüne geçmeyi umuyoruz" diye konuştu.