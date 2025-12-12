Haberler

Altay bebeğin böcek ilacından ölümüne ilişkin 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'deki bir apartmanda böcek ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesine neden olan ziraat mühendisi B.Ö. ve yardımcısı E.G., adli tıp raporları sonucunda yeniden tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'de, böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, iki ayrı adli tıp ihtisas kurulundan gelen raporlarda "böcek ilacından zehirlendi" görüşünün yer alması üzerine ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. ile ona yardım eden E.G. yeniden tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Kasım 2024'te Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda tahtakurusu için yapılan ilaçlamanın ardından 3. katta yaşayan Altay Toprak bebeğin ölmesi ve aynı binada 3 kişinin zehirlenmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. ve 5. Adli Tıp İhtisas kurullarından görüş istendi.

5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa verdi.

Kesin ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla 1. Adli Tıp İhtisas Kurulundan istenen raporda da bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu görüşü ortaya çıktı.

Bu iki raporun soruşturma dosyasına girmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce tutuklanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve ona yardım eden E.G. (44) hakkında yeniden gözaltı talimatı verildi.

B.Ö. ve E.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğince, "yangın, su baskını, tahrip, batırma ya da bombalama, nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin ifadeleri

Soruşturma kapsamında tutuklanan B.Ö'nün savcılıktaki ifadesinde, olay günü kullandığı ilacın ilk 24 saatte haşereler üzerinde öldürücü etkiye sahip olduğunu, sonraki sürede gaz oranının düştüğünü ileri sürdü.

B.Ö, ilaçlamanın ardından evdeki banyo penceresini sızıntı olmayacak şekilde bantladığını, ev sahibinin kardeşine de 72 saat boyunca eve girmemelerini belirttiklerini savundu.

Bebeğin yaşadığı evin banyo penceresindeki kısmın seramik bölümüne E.G. ile yalıtım uygulaması yaptıklarını aktaran B.Ö, "Binadaki tüm kapılara uyarılarımızı yapıştırdık. Dış kapıya da 'tehlikeli' etiketi yapıştırdık. Uyguladığımız gaz ilk etapta bulunduğu yerde çökme yapar daha sonra havalandırma ile birlikte dağılma yapar bundan dolayı gerekli önlemleri aldık." ifadelerini kullandı.

Bebeğin babası Recep Kınalı'nın 72 saatlik süreyi beklemeden eve girdiğini öne süren B.Ö, "Recep Kınalı, benim yaptığım yalıtımı sökmüş olmalı ki olay yeri inceleme fotoğraflarında bu yalıtım işlemini göremedik. Bilirkişi raporunu düzenleyen heyetin ilaçlama ile ilgili hiçbir bilgisi yoktur." dedi.

E.G. ise ilaçlama yapılan daire ile bebeğin yaşadığı daireye girmediğini iddia etti.

Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve E.G. (44) tutuklanmış, firmada işi organize eden E.G. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler, daha sonra adli kontrol kararıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Köpek kim, çomaksız gezen kim?

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
title