Üye Girişi
Haberler

Böbrek Taşlarıyla '29' Yazarak Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Böbrek Taşlarıyla '29' Yazarak Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Mansur Dağgülli, böbrek taşı ameliyatı sonrası hastasının böbreğinden çıkardığı yaklaşık 50 taşla '29' yazarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ameliyatın ardından hastanın durumu iyiye gitti.

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mansur Dağgülli, hastası N.D.'nin (68) böbreğinden parçalayarak çıkardığı yaklaşık 50 taşla '29' yazarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mansur Dağgülli, Batman'dan gelen hastası N.D. isimli kadının böbreğinde tespit edilen çeşitli uzunluklardaki taşları parçalayıp çıkardı. Prof. Dr. Dağgülli, çıkan yaklaşık 50 parça taşla '29' yazarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bölgede böbrek taşı rahatsızlığının sıkça görüldüğünü, ilerlemesi halinde böbrek yetmezliğine neden olduğunu belirten Prof. Dr. Dağgülli, "Bugünkü hastamızda, böbreğin hepsini tamamen dolduran taş vardı. Hasta çok uzun süredir ihmal etmişti, tabii ameliyattan korktuğu için. Bugün geldi, genel anestezi altında böbreğin içindeki bütün taşlar temizlendi. Biz zaman zaman sadece bu hastamızda değil, bu yörede taş hastalığı çok fazla olduğu için, taş yükü fazla olan hastalarda çıkarttığımız taşlarla Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerinin isimlerini yazıyoruz. Bu şekilde bir farkındalık yaratarak Diyarbakır'ın turizmine tabiri caiz ise katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bugünkü hastamızda da çıkarttığımız taşlarla 'Ne yapalım' diye düşünürken, günün anlam ve önemine binaen '29' yazmayı uygun gördük. 29 Ekim vesilesiyle Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Bu şekilde hastalarımıza da bu kadar fazla taşı biriktirmemelerini ve bu taşın böbrek yetmezliğine neden olabileceğini belirtmek istiyorum" dedi.

'HASTA BİR GECE SONRA EVİNE GİDEBİLİYOR'

Prof. Dr. Mansur Dağgülli, gelişen teknoloji ile hastanın tek operasyonda bütün taşlarından kurtulabileceğini ve ertesi günü taburcu edilebileceğini belirterek, "Yaklaşık olarak 50 taştan ibaretti. Tabii bu taşlar böbreğin içerisinde bu şekil parçalı değil. Tek parça veya 3-4 parça halinde oluyor. Bu kadar büyük bir taşı küçük bir delikten, 1 santimetrelik bir kesikten çıkartmak mümkün olmayacağı için tabii kırarak, peyderpey çıkartıyoruz. Yani 7 milimetre gibi küçük parçalara ayırarak taşlar dışarı çıkartılıyor. Bu hastamızın da yaklaşık 5 santimetrelik bir taşı mevcuttu. Taşlardan tamamen temizledik. Genelde bu tip kapalı ameliyatlardan sonra hastalar bir gece yatıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık böyle bir lüksümüz var. Hasta bir gece yatıyor, bir gece sonra evine gönderiliyor. Tabii biz bunu hastanın sırtından girerek, tek bir kesikle 1 santimetrelik delik açarak bütün taşları aynı seansta temizleyebiliyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARDA DA TAŞ OLABİLİR'

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde böbreklerde taş hastalığının yoğun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağgülli, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin diğer bölgelerine nazaran böbrek taşı hastalarımız, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde biraz daha riskli. Hastalarımızda yan ağrısı varsa, idrarda enfeksiyon, kanama varsa, eğer ailede de böbrek rahatsızlığı söz konusu ise mutlaka bir üroloji doktoruna, uzmanına başvurması gerekiyor. Tabii bu taş sadece erişkin hastalarda olmuyor, çocuklarda da taş olabiliyor. O yüzden küçük çocuklarda eğer huzursuzluk varsa, idrarda renk değişikliği varsa, tortu varsa, çocuklar da kendilerini ifade edemeyeceği için ebeveynlerin mutlaka bir üroloji uzmanına göstermesi gerekmektedir."

N.D.'nin oğlu Faruk D. ise annesinin yaklaşık 3 ay önce böbreklerinden rahatsızlık duymaya başladığını ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine geldiklerini belirterek, "3 aya yakındır annemde ağrılar vardı. Bu ağrılardan dolayı geldik, böbreklerinde taş olduğunu söylediler. Bugünkü operasyonla beraber bu taşların hepsi annemin böbreğinden çıktı. Çok şükür sağlığı yerinde, emeği geçen Mansur Hoca'ma ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Haber- Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dicle Üniversitesi Cumhuriyet Bayramı Böbrek Taşı 29 Ekim Hastane Güncel Böbrek Sağlık Yaşam

CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü

3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 29 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Fener alayı ne zaman, 29 Ekim kutlamaları nerede? 2024 İstanbul Cumhuriyet Bayramı kutlamaları… Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.