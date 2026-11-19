Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, ateşkese rağmen İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki yerinden edilme krizinin sürdüğünü belirterek, "İnsanlar, evlerine yakın yerlerde kalabilmeyi umut ediyorlar ancak insani ihtiyaçlar gerçekten çok büyük." dedi.

Baloch, ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının yanı sıra yerinden edilmelerin ve insani krizin sürdüğü Lübnan'daki duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Lübnan'daki meslektaşlarının, gündemde olan yerinden edilme krizi ve sahadaki insani ihtiyaçların henüz sona ermediğini bildirdiğini aktaran Baloch, "İsrail saldırıları sonrasında, çatışmaların en yoğun olduğu dönemde Lübnan içinde yaklaşık 1,2 milyon kişi yerinden edilmişti. O tarihten bu yana bu nüfusun büyük bir kısmı olan yaklaşık 970 bin kişinin yaşadıkları yerlere veya evlerinin yakınlarına geri döndüğü belirtiliyor. Ancak bu durum, yerinden edilme krizinin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Baloch, pek çok kişinin evlerinin bulunduğu bölgelere geri dönse dahi binaların hasarlı olduğunu, enkazın bulunduğu bu alanların insanlar için yaşanabilir veya erişilebilir olmadığını vurguladı.

Tüm bu süreç boyunca etkilenen ve yerinden edilen herkese destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Baloch, "Meslektaşlarımızın verdiği bilgilere göre, Lübnan'da hala 300 bin civarında kişi yerinden edilmiş durumda. Yerinden edilen pek çok kişinin bir dönem toplu barınma merkezlerinde kaldığına da dikkati çekmiştik. Meslektaşlarımız hala 11 binden fazla kişinin toplu barınma merkezlerinde kaldığını ve şu an için 100'den fazla toplu barınma merkezinin faal olduğunu belirtiyor." diye konuştu.

Lübnan'ın güneyinde, çatışmaların en yoğun olduğu dönemde ve sonrasında insanların olumsuz etkilendiğini ifade eden Baloch, ihtiyaçların hala devam ettiğini ve yerinden edilmiş kişiler için durumun henüz normale dönmediğini vurguladı.

"İnsani ihtiyaçlar gerçekten çok büyük"

Baloch, "Evlerin yıkılmış olması gibi pek çok sorun yaşanıyor. Evlerine dönmeye çalışan pek çok kişi, bölgeye erişimin çok zor olması ya da karşılaştıkları enkaz yığınları nedeniyle geri dönemiyor. İnsanlar, evlerine yakın yerlerde kalabilmeyi umut ediyorlar ancak insani ihtiyaçlar gerçekten çok büyük." dedi.

BMMYK ve ortaklarının, yerel yetkililerle işbirliği içinde insanlara destek sağladığını vurgulayan Baloch, bu kapsamda yarım milyondan fazla kişiye yardım ulaştırmayı başardıklarını anlattı.

Baloch, sundukları destekler arasında nakit yardımı, toplu barınma merkezlerinin iyileştirilmesi ve insanlar için büyük önem taşıyan resmi belgelerin temini gibi çeşitli kalemlerin yer aldığını kaydetti.

Lübnanlıların evlerine sürdürülebilir şekilde geri dönebilmeyi istediğini aktaran Baloch, "Yaklaşık bir milyon kişi evlerinden uzakta, yerlerinden edilmişti. Evlerine yakınlar ama henüz evlerinde değiller çünkü evleri orada olmayabilir. Belki de kırılgan bir durumda olabilir. Bu nedenle, bu geri dönüşü çok sürdürülebilir kılmak için de desteğe ihtiyaçları var." diye konuştu.

Baloch, krizin zirvesinde ülkeyi terk eden birçok Suriyeli ve Lübnanlı olduğunun da altını çizerek, bu yüzden yerinden edilmiş Lübnanlıların, bir gün eskiden yaşadıkları evlerine dönebileceklerini umduğunu sözlerine ekledi.

? İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA