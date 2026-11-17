Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), denizlerde yaşanan endişe verici ölümler karşısında hayat kurtarmak ve koruma çalışmalarını güçlendirmek için acil eylem çağrısında bulundu.

BMMYK İstatistik Birimi Şefi Tarek Abou Chabake, kuruluş tarafından bugün başlatılan Denizlerde Koruma Küresel Girişimi 2.0'a ilişkin raporu, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında paylaştı.

Raporda, her yıl binlerce insanın tehlikeli deniz yolculukları sırasında hayatını kaybettiği veya kaybolduğu, pek çok kişinin ise deniz geçişleri öncesinde, sırasında ve sonrasında ciddi koruma riskleriyle karşı karşıya kaldığı belirtilerek girişimin bu risklere karşı başlatıldığı kaydedildi.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer paydaşlarla ortaklaşa yürütülen girişimin, hayat kurtarmak, korumaya erişimi genişletmek ve dünya genelindeki deniz rotaları boyunca iş birliğini güçlendirmek amacıyla yenilenmiş bir uluslararası dayanışma ve eylem çağrısı niteliği taşıdığı aktarıldı.

Raporda, "Tehlikeli deniz yolculukları dünya genelinde can almaya devam ediyor, ölüm ve kayıp vakaları endişe verici derecede yüksek seyrediyor ve pek çok durumda önceki yıllara kıyasla artış gösteriyor. Denizdeki pek çok olay kayıtlara geçmediğinden mevcut veriler yalnızca asgari tahminleri yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kanarya Adaları'na giden Batı Afrika Atlantik rotasında son haftalarda yaşanan keskin artışın, bu koridordaki hareketliliğin ne denli değişken olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtilen raporda, bu ayın ilk 15 gününde Kanarya Adaları'na 10 bin 800'den fazla kişinin ulaştığı aktarıldı.

Raporda, "Sadece iki hafta içinde gerçekleşen bu varışlar, geçen yılın kasım ayındaki toplam sayının 4 katından fazlasına ulaşarak, Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık seviyeye çıktı. 2025'te 1.200'den fazla, 2026'da ise yaklaşık 600 kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu bu rota, dünyanın en tehlikeli geçiş noktalarından biri olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ocak-eylül 2026 döneminde Avrupa'ya giden deniz rotalarında kaydedilen ölüm ve kayıp vakalarının yaklaşık yüzde 20 artarak 2 bin 500'e yükseldiği kaydedilen raporda, Doğu Akdeniz rotasında 2026'nın ocak-ekim döneminde bildirilen ölüm ve kayıp vakalarının 2025'in aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 80 artmasının özellikle endişe verici bir eğilime işaret ettiği belirtildi.

Raporda, "Denizlerde yaşanan endişe verici ölümler karşısında hayat kurtarmak ve korumayı güçlendirmek için acil eylem çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

"Kaybedilen her bir hayat, daha iyi koordine edilmiş bir eyleme duyulan acil ihtiyacın çarpıcı bir hatırlatıcısıdır"

Raporda görüşlerine yer verilen BMMYK Uluslararası Koruma ve Çözümler Direktörü Elizabeth Tan, "Tehlikeli bir deniz yolculuğunda kaybedilen her bir hayat, daha güçlü, öngörülebilir ve iyi koordine edilmiş bir eyleme duyulan acil ihtiyacın çarpıcı bir hatırlatıcısıdır." ifadelerini kullandı.

Tan, korumanın yalnızca bir teknenin tehlikeye girmesiyle başlamadığını ve insanların kıyıya ulaşmasıyla da sona ermeyeceğini vurgulayarak, korumanın yolculuk rotası boyunca mümkün olan en erken aşamada sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA