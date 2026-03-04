BM: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ilk 2 gününde Tahran'dan yaklaşık 100 bin kişi ayrıldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), ABD-İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıların ilk 2 gününde başkent Tahran'dan yaklaşık 100 bin kişinin ayrıldığını bildirdi.

BMMYK, yayımladığı son raporda, Asya ve Orta Doğu'da son dönemde artan çatışmaların insani durumun belirgin bir şekilde kötüleşmesine yol açtığı kaydedildi.

Çatışmalardan etkilenen bölgelerde halihazırda 24,6 milyon zorla yerinden edilmiş kişinin bulunduğu belirtilen raporda, bunların birçoğunun ev sahibi topluluklarla birlikte önemli koruma riskleri ve insani ihtiyaçlarla karşı karşıya olduğu yer aldı.

Raporda, son dönemde yaşanan çatışmalara bağlı olarak Afganistan, İran, Lübnan ve Pakistan'da 275 bin 400 kişinin ülke içinde yerinden edildiği vurgulandı.

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını başlatmasından sonraki ilk 2 günde Tahran'dan yaklaşık 100 bin kişinin ayrıldığının ifade edildiği raporda, günde yaklaşık 1000 ila 2 bin aracın çoğunlukla kuzeye doğru Tahran'ı terk ettiği aktarıldı.

Raporda, İsrail'in hava ve kara saldırılarını artırdığı Lübnan'da ise ülke içi yerinden edilenlerin sayısının 58 bine ulaştığı kaydedildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.