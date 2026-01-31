Haberler

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki BM barış gücü UNFICYP'in görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. 15 üyeli konseyde 13 üye görev süresinin uzatılması için oy kullandı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki BM barış gücünün (UNFICYP) görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

BMGK, "Kıbrıs'ta durum" başlığı altında toplanarak, UNFICYP'in görev süresinin uzatılmasını oyladı.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde 13 üye UNFICYP'nin 31 Ocak 2027'ye kadar uzatılması için el kaldırırken, Pakistan ve Somali oylamada "çekimser" kaldı.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana Ada'da görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her yıl uzatılıyor.

