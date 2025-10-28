BMC'den Yerli ALTAY Tankı Müjdesi: Seri Üretim 2026'da Başlayacak

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ALTAY Tankı'nın seri üretiminin 2026 yılının sonundan itibaren BMC Power tarafından üretilen yerli ve milli güç grubu ile devam edeceğini bildirdi.

Tosyalı, ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni'nde yaptığı konuşmada, BMC Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nde başta ALTAY Tankı olmak üzere birçok paletli ve tekerlekli zırhlı aracı imal edeceklerini, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri daha sonra da dost ve müttefik orduların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Zırhlı araç üretim tesisinde aylık 8 adet ALTAY Tankı ve 10 adet ALTUĞ 8x8 üretim kapasitesi bulunduğunu belirten Tosyalı, bu komplekste tam kapasiteye ulaşıldığında 1500 kişinin istihdam edileceğini kaydetti.

ALTAY Projesi'nde 70 yıllık sanayicilik geçmişine sahip Tosyalı Holding'e güvenilmesi, sanayide 50 yılı aşkın tecrübeye itimat edilmesinin şirket için en büyük motivasyon kaynaklarından olduğunu dile getiren Tosyalı, "Yeni ALTAY Tankı için yola çıktığımızda bu konuyu ticari bir mesele olarak görmedik. Aksine ülkemizin geleceği ve güven dolu yarınları için hep birlikte yola çıktığımız bir milli mesele olarak ele aldık." diye konuştu.

ALTAY Tankı'nın üretim süreci boyunca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile eş güdümlü çalıştıklarını aktaran Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tosyalı olarak 2021 Haziran'ında BMC'nin çoğunluk hisselerini alır almaz ALTAY Tankı projesini yeniden ele aldık. Savunma ekosistemine daha uygun olduğundan yeni ALTAY Tankı'nı üreteceğimiz fabrika için Ankara'yı seçtik. Burada fabrikalarımızı kuracağımız araziyi de tamamen kendi öz kaynaklarımızla finanse ettik. Daha önce bu yatırım için planlanan Karasu'daki araziyi de devletimize iade ettik.

Tamamen kendi kaynaklarımızla yaklaşık 1000 dönümlük alanda inşa ettiğimiz BMC Ankara tesislerimiz hem sahip olduğu kapalı alan ve kapasitesi hem de teknoloji yoğunluğu bakımından Türk savunma sanayisinin en büyük ağır zırhlı araçlar üretim tesisi oldu. Kapalı alan olarak dünyada da sayılı tesislerden biri olan BMC Ankara, üretim kapasitesi ve teknoloji yoğunluğu bakımından dünyada ilk 5, Avrupa'da ise ilk 3 içinde yer alıyor. Bu alan içerisinde BMC Power ve BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi olmak üzere iki ana tesisimiz var. Bununla birlikte yaklaşık 300 dönümlük tank ve diğer zırhlı araçların farklı arazi koşullarında testlerini yapabileceği bir de test sahamız bulunuyor."

BMC Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin, dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında en gelişmiş seviyeye sahip olduğunu ve bir zırhlı araç tesisinde ihtiyaç duyulan her türlü modern test imkanına sahip bulunduğunu anlatan Tosyalı, hem ALTAY Tankı hem de ALTUĞ 8x8 için çok önemli bir ihracat potansiyeli de yakalandığını söyledi.

Tosyalı, BMC Ankara üretim tesisi yatırımının planlanan takvimin hep önünde gittiğini belirtti.

Yerli güç grubuna geçiş

Fuat Tosyalı, konuşmasında, gelecek yılın sonundan itibaren yeni ALTAY'ın BMC Power tarafından üretilen yerli ve milli güç grubu ile seri üretime devam edeceğini duyurdu. Tosyalı, "ALTAY Tankı'nın seri üretimine başlamış olmamızdan daha da heyecan verici olan ise inşallah önümüzdeki yılın sonlarından itibaren yeni ALTAY'ın BMC Power tarafından üretilen yerli ve milli güç grubu ile seri üretime devam edecek olması." ifadelerini kullandı.

Projede kendilerine destek veren paydaşlarına teşekkür eden Tosyalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm süreç boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen, her adımda bizimle omuz omuza yürüyen, bilgi ve birikimlerini cömertçe ve sabırla paylaşan Türk Silahlı Kuvvetlerine, Savunma Sanayii Başkanlığının tüm kademelerindeki mensuplarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve Makine Kimya Endüstrisinin değerli yöneticileri ve mensuplarına, proje ortaklarımıza ve bu başarıya emeği ve alın teriyle katkı veren Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Milli Savunma Bakanı'mıza tüm kalbimle teşekkür ediyorum."