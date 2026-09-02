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BM'den Batı Şeria Uyarısı: Gazze Benzeri Ciddiyette

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BM Komisyon Üyesi Chris Sidoti, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananların Gazze'deki yıkıma benzer bir ciddiyete ulaştığını belirtti. İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırılarının arttığını, Filistinlilere yönelik baskı ve tahliyelerin sürdüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Üyesi Chris Sidoti, İsrail ordusu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını artırdığı işgal altındaki Batı Şeria'da halihazırda yaşananların, İsrail'in büyük yıkıma neden olduğu Gazze'dekine benzer bir "ciddiyet seviyesinde" olduğunu bildirdi.

Sidoti, İsrail ordusu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı ve baskısını artırdığı, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Batı Şeria'daki durumun çok hızlı ve ciddi şekilde kötüye gittiğini vurgulayan Sidoti, "Bu kötüye gidiş yeni bir durum değil, yıllardır sürüyor. (Batı Şeria'da) Durum, 7 Ekim 2023'ten sonra çok daha kötü oldu ve son bir buçuk yılda daha da kötüleşti." ifadelerini kullandı.

Sidoti, İsrail ordusunun Batı Şeria'da bazı yönlerden Gazze'de yaşananlara benzer saldırılar düzenlediğine işaret etti.

Batı Şeria'daki bazı şehirler ile Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kampları gibi bölgelerin Gazze'dekilere benzer bombardımanlara maruz kaldığını belirten Sidoti, "Batı Şeria'da halihazırda yaşananlar, Gazze'dekine benzer bir ciddiyet seviyesinde." dedi.

Komisyon olarak haziranda Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillerin şiddetine dair bir rapor yayımladığını aktaran Sidoti, bu kişilerin İsrail ordusuyla "el ele çalıştığını" söyledi.

Sidoti, "İsrail devletinin politikaları, minimum nüfusla maksimum toprak edinme olarak adlandırılabilecek politikalar. Bunu (Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle) birlikte yapıyorlar. Dolayısıyla aşırılıkçı yerleşimcilerin eylemleri, artan şiddet, ölüm ve yaralanma sayıları İsrail ile işbirliği içinde gerçekleşiyor ve İsrail devleti bundan sorumlu. Bunun sadece (yasa dışı) bireysel yerleşimciler veya yerleşimci grupları tarafından yapılan suç faaliyeti olduğu söylenemez. Bunlar, İsrail'in dev bir kolu olarak hareket eden yerleşimcilerdir." diye konuştu.

Cenin, Tulkerim, Nablus'taki Filistinli mülteci kamplarında da Gazze'deki duruma benzer durumlar yaşandığını dile getiren Sidoti, "Buralarda büyük bir yıkım, Filistinlilerin zorla tahliyesini, İsrail'in kampları işgalini, kamplardaki çok sayıda binanın yıkılmasını ve hizmetin kasıtlı olarak engellenmesini gördük." ifadesini kullandı.

Sidoti, Filistin yönetiminin fonlarının İsrail tarafından alıkonulduğunu ve Filistinlilere ambargo uygulandığını belirterek "İsrail, bu yoksul ve iflas etmiş Filistin yönetiminin, bu büyük şehirlerde yaşayan milyonlarca Filistinlinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldığını görmeyi tercih ediyor." diye konuştu.

İsrailli politikacıların "Batı Şeria'nın Gazze gibi olmasına" ve "Batı Şeria'daki Filistinlilerin buradan sürgün edilmesine" yönelik açıklamaları karşısında dehşete kapıldığının altını çizen Sidoti, ancak bunun şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Sidoti, şunları kaydetti:

"Bu politikacılar yıllardır bu tür şeyler söylüyor ve İsrail Meclisi (Knesset) bu açıklamaları yapıyor. Bu açıklamalar şimdi daha da kötü çünkü İsrail'de ekimde seçimler var. Bu politikacılar, bu dramatik açıklamalarla kendilerine reklam yapacaklarını düşünüyor. Bunlar, bildiğiniz gibi her şeyden çok kendi siyasi kariyerlerini ilerletmekle ilgileniyor. Bu yüzden bu açıklamaların yapılmasına şaşırmıyorum. Ancak objektif bir analizle, yapılan açıklamalara, söylenenlere ve bunların İsrail'in niyetleri hakkında ima ettiklerine baktığımızda dehşete düşmekten başka bir şey yapamayız."???????

Kaynak: AA
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