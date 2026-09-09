Haberler

BM Yemen Temsilcisi'nden Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarının "çatışmayı genişletebileceği" uyarısı

Güncelleme:
+68 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının çatışmanın kapsamını genişletme ve sivilleri ciddi risklere maruz bırakma tehdidi oluşturduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının çatışmanın kapsamını genişletme ve sivilleri ciddi risklere maruz bırakma tehdidi oluşturduğu uyarısında bulundu.

Grundberg, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği son saldırıları kınadı.

Saldırıların enerji tesisleri dahil sivil ve ekonomik altyapıyı hedef aldığını belirten Grundberg, onlarca sivilin yaralandığına ilişkin haberlerin bulunduğuna işaret etti.

Grundberg, söz konusu saldırıların çatışmanın kapsamını genişletme, sivilleri ciddi risklere maruz bırakma ve siyasi çözüme ulaşma çabalarını baltalama tehdidi taşıdığı uyarısında bulundu.

Husilere "Yemen'de siviller için ciddi risk oluşturan saldırıları" durdurma çağrısı yapan Grundberg, ticari gemilere yönelik saldırıların da sona erdirilmesini istedi.

???????Grundberg, uluslararası insancıl hukukun sivillere ve sivil nitelikteki varlıklara yönelik saldırıları yasakladığına işaret ederek, taraflara bu kurallara uyma çağrısında bulundu.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Türki el-Maliki, dün, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Ebha, Hamis Müsayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere düzenlediği saldırıda 73 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş

Günler sonra ortaya çıktı! Polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Milli futbolcumuzla dalga geçtiler, o da gerekeni yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü mesajı

Erdoğan'dan 'kurtuluş' mesajı: Minnetle yâd ediyorum
Kafede mide bulandıran olay! Tuvalete gizlenen telefon kayıt halindeyken bulundu

Kafenin tuvaletinde şoke eden düzenek! 22 dakikalık kayıt bulundu
Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

ABD'den Türkiye merkezli üç taşımacılık şirketine 'İran' yaptırımı

ABD'den Türkiye merkezli üç şirkete yaptırımı: Akıl almaz suçlamalar