BM: Yemen'de Husilerin BM insani yardım tesisine el koymasından büyük endişe duyuyoruz

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Yemen'de İran destekli Husilerin Muha kentindeki BM kuruluşlarının personelinin bulunduğu ortak insani yardım tesisine ve varlıklarına el koymasından büyük endişe duyduklarını belirtti.

Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

"Yemen'de Husilerin, Muha'daki önemli bir ortak insani yardım tesisine ve varlıklarına el koymasından büyük endişe duyuyoruz" diyen Haq, söz konusu yerleşkede, bölgedeki savunmasız topluluklara insani yardım sağlamak için çalışan BM kuruluşlarının personelinin bulunduğunu söyledi.

Haq, ortak tesiste çalışan tüm BM personelinin, Husiler el koymadan önce yerleşkeden ayrıldığını ve güvende olduğunu belirtti.

İnsani yardım personelinin, tesislerinin ve varlıklarının her zaman saygı görmesi ve korunması gerektiğini vurgulayan Haq, "Özellikle bu kritik dönemde, hayat kurtarıcı yardımların ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya devam edebilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişim sağlanmalıdır." dedi.

Haq, diğer yandan, sahadaki insani yardım çalışanlarının ve sivillerin çatışmalardan kaçmaya devam ettiğini, ayın başından bu yana Yemen'de 18 bin hane halkının yerinden edildiğini aktardı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takımadası, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zübab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirmişti.

Hükümet güçleri ise El-Cevf vilayetinde ilerleme kaydederek il merkezi Hazm kentine yaklaşmıştı.

Kaynak: AA