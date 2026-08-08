BM'den UNICEF casusluk iddiasına yanıt

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), bir çalışanın, daha önce görev yaptığı BM kurumunda İsrail adına casusluk yaptığı yönündeki iddialar hakkında harekete geçtiğini söyledi.

Haq, cuma günkü açıklamasında söz konusu çalışanın UNICEF'in Washington DC Ofisi'nin yöneticisi Yahav Lichner olduğunu belirtti. Lichner'in an itibarıyla idari izne çıkarıldığı bilgisini aldıklarını kaydeden Haq, "UNICEF'in bir çalışanına yönelik ciddi iddiaların farkında olduğunu ve gerekli adımları attığını söyleyebilirim" dedi.

Sözcü, "İddialar doğruysa, bu tür eylemler BM Şartı, personel yönetmeliği ve uluslararası kamu hizmeti davranış standartları kapsamındaki personel yükümlülükleriyle bağdaşmaz. Bu belgelerin tamamı, personelin sorumluluklarının ulusal değil uluslararası olduğunu vurgulamakta ve BM personelinin bağımsızlık ile tarafsızlık ilkelerine bağlı kalmasını öngörmektedir" ifadelerini kullandı.

Drop Site adlı haber sitesinin, Handala adlı hacker grubunun ele geçirdiği sızdırılmış e-postalara dayandırdığı araştırmasında, Lichner'in BM Nüfus Fonu'nda görev yaptığı dönemde BM'ye ait gizli bilgileri İsrailli yetkililerle paylaştığı iddia ediliyor. Araştırmada kullanılan sızdırılmış e-postaların 2014 ve 2015 yıllarını kapsadığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua