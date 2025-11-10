BM Turizm Genel Kurulu'nda Türkiye Temsil Edildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BM Turizm) Genel Kurulu'na Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 9-10 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Kurulu "Yapay Zeka Destekli Turizm: Geleceği Yeniden Tanımlamak" temasıyla düzenlendi.

Genel Kurulda, turizmde dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve kapsayıcı büyüme konuları ele alındı.

160'tan fazla ülkenin temsil edildiği toplantıda, turizm sektörünün gelecek 50 yılına yön verecek stratejik kararlar görüşüldü.

Genel Kurul kapsamında kabul edilen "Riyad Bildirgesi", yapay zeka teknolojilerinin turizm sektöründe etik, adil ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasına ilişkin ilk küresel çerçeveyi oluşturdu.

Toplantıda ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri adayı Shaikha Al Nowais, BM Turizm'in yeni Genel Sekreteri olarak seçildi.

Kuruluşun tarihindeki ilk kadın genel sekreter olan Al Nowais'in seçimi, turizmde liderlikte çeşitliliğin ve kapsayıcılığın güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Zirve marjında bir dizi ikili temas da gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Alpaslan, Angola Turizm Bakan Yardımcısı Augusto Kalikemala, Arnavutluk Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Venezuela Turizm Bakan Yardımcısı Lisbeth Rosales, Sri Lanka Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath, Kamboçya Turizm Bakanı Huot Hak ve Nijer Turizm Bakanı Aghaichata Guichene ile görüştü.

İkili görüşmelerde, turizm alanında işbirliği olanakları, ortak projeler ve sürdürülebilir turizm politikaları ele alındı.