Haberler

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen İstifa Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, 2019'dan bu yana sürdürdüğü görevinden 'kişisel sebepler' nedeniyle istifa edeceğini açıkladı. Pedersen, istifası hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i bilgilendirirken, Suriye'nin zor şartlarına dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, 2019'dan bu yana yürüttüğü görevinden istifa edeceğini bildirdi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, 2019'dan bu yana yürüttüğü görevinden istifa etme kararı hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i bilgilendirdiğini belirtti.

Yakın zamanda istifa edeceğini söyleyen ancak belli bir tarih açıklamayan Pedersen, "kişisel sebeplerden ötürü" bir süredir görevinden ayrılma niyeti olduğunu ancak Suriye'deki büyük gelişmeler nedeniyle bunu yapmadığını ifade etti.

Pedersen, Suriye'de mevcut hükümet ve halkın "zorluklar ve hiçbir yerde görülmemiş karmaşık gerçeklikler karşısında bir geçiş için çabaladığını" söyleyerek, uluslararası topluma Suriye'ye destek verme çağrısı yaptı.

Pedersen, 2018'de BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilciliği görevine atanmış, 2019'da görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Dumanlar bu kez İsrail'den yükseldi! Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı

Netanyahu'yu şok eden saldırı! Dumanlar bu kez İsrail'den yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kartımı unuttum' yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı

Yaptığınız rezilliğe o çocuğu alet etmeseydiniz keşke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.