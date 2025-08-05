BM Sözcüsünden Netanyahu'ya Yanıt: 'Gazze'de Gerçek Açlık Var'

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de açlık yok." ifadesini ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla yanıtlayarak "Başkan Trump, Gazze'de gerçek bir açlık olduğunu söylemişti. Bunu hatırlıyor musunuz? Bence bunu hatırlamaya değer." dedi.

Laerke ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "İsrail hükümeti, Gazze'de kıtlık olmadığını ve çocukların yetersiz beslenme nedeniyle ölmediğini savunuyor. Buna katılıyor musunuz? Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusuna Laerke, "Sanırım bugün aynı fikirde olduğum bir kişi var ve o da bir hafta önce aynı şeyi söyleyen ABD Başkanı Donald Trump. Başkan Trump, Gazze'de gerçek bir açlık olduğunu söylemişti. Bunu hatırlıyor musunuz? Bence bunu hatırlamaya değer." yanıtını verdi.

Elder de BM'nin birçok konuda çok güçlü verilere sahip olmasının önemine işaret ederek Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından geçen hafta yayımlanan ve "Gazze'de kıtlığın en kötü senaryosunun yaşandığı" ifadelerinin yer aldığı raporu hatırlattı.

Gazze'de yaşananlara ilişkin kapsamlı kanıtların ve sahadakilerden alınan verilerin korkunç duruma işaret ettiğini belirten Elder, "Açlıktan öldüğü düşünülen çocuk sayısında büyük bir artış gördük. Şu anda ciddi şekilde yetersiz beslenen çocukların büyük çoğunluğunun zatürre, kızamık veya başka bir hastalık gibi nedenlerden ölme olasılıklarının 10 kat daha fazla olduğunu unutmayalım. Bunlar yaşanıyor ve şu anda bu ölümleri kaydetmek çok zor." diye konuştu.

Sahada gerçeklerin konuşmasına izin verilmesi gerektiğini söyleyen Elder, Gazze'ye yönelik devam eden insani yardım ablukalarına işaret etti.

Elder, "(Gazze'de) Eşi benzeri görülmemiş düzeyde yetersiz beslenme ve düzene erişim eksikliği yaşayan insan nüfusumuz var. Çocuklarda, annelerde, kadınlarda ve yaşlılarda gördüğümüz yoksunluklar ve beslenme durumu nedeniyle birçok hükümetten artan bir baskı olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekler kendi adına konuşuyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta X hesabında paylaştığı videoda, "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 933 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 27 kişi yaralandı.