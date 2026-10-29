BM raportörleri Fransa'daki öğrenci eylemlerinde aşırı güç ve gözaltıları eleştirdi

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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Fransa'da taleplerinin yerine getirilmesi için gösteri yapan öğrenciler ve gençlerin uğradığı şiddetin düzeyi nedeniyle dehşete kapıldıklarını bildirdi.

BM raportörleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fransa genelindeki yürüyüşlere işaret edilen açıklamada, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir devlette aşırı güç kullanımı, şiddet ve toplu tutuklamaların toplumsal protesto hareketine uygun yanıtlar olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Fransa genelinde uzun zamandır beklenen talepleri dile getirmek için gösteri yapan öğrencilerin ve gençlerin maruz kaldığı şiddet düzeyi karşısında dehşete kapıldık." ifadeleri kullanıldı.

İşleyen bir eğitim sistemi, eğitim için insana yakışır maddi koşullar, uygun okul ve üniversite programları gibi taleplerin öğretmenler tarafından uzun zamandır dile getirildiği hatırlatılan açıklamada, Eylül 2026 ortalarından itibaren önce lise öğrencileri arasında, ardından da üniversite öğrencilerinin katılımıyla Fransa'da bir hareketin ivme kazanmaya başladığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetkililer ekim ayında diyalogu kolaylaştırmak ve öğrencilerin taleplerine yanıt vermek için çeşitli girişimler başlatmış olsa da protestolara öncelikle güvenlik odaklı bir yanıt verilmesi, seferberliğin temel nedenlerinin göz ardı edilmesine yol açtı. Eğitim hakkının uygulanması uluslararası bir yükümlülüktür ve özellikle de mevcut kaynakların azami ölçüde seferber edilmesini gerektirir. Polis operasyonları sırasında reşit olmayan göstericilerin maruz kaldığı ciddi ve bazı durumlarda geri dönüşü olmayan yaralanmalar kabul edilemez ve haklı gösterilemez."

Polis memurlarının yaralanmasından, çok sayıda binanın hasar görmesinden ve dükkanların tahrip edilmesinden dolayı üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, bu şiddet eylemleri kınandı.

Açıklamada, bunların soruşturulması ve faillerin adalete teslim edilmesi için önlemler alınması çağrısı yapıldı.

"Çoğunluğu reşit olmayanlardan oluşan birkaç bin kişiyi etkileyen tutuklama ve gözaltıların boyutu orantısız görünüyor ve göstericilerin ifade özgürlüklerini ve barışçıl toplanma haklarını kullanmalarını engelliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, BM raportörlerinin konuyla ilgili Fransız yetkililerle temas halinde olduğu da kaydedildi.

Fransa'daki eylemler

Fransa'da lise öğrencileri eğitim koşullarının iyileştirilmesi için haftalardır eylem düzenliyor.

Üniversite öğrencilerinin de desteklediği eylemler kapsamında yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Lise eylemleri kapsamında bir öğrenci bir gözünü, bir diğeri ise bir elini kaybetmişti.

Kaynak: AA