Bm: Ortadoğu'daki Son Çatışmalarda 4 Ülkede 4,1 Milyondan Fazla Kişi Yerinden Edildi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, Ortadoğu'daki gerilimlerin artması sonucunda Afganistan, İran, Lübnan ve Pakistan'da 4,1 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 117.000 kişinin başka ülkelere sığındığını bildirdi. BM, insani yardıma muhtaç kişilerin sayısının arttığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, yakın zamanda Ortadoğu'da artan gerilimin ilk günlerinden bu yana Afganistan, İran, Lübnan ve Pakistan'da 4,1 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Baş Sözcüsü Stephane Dujarric perşembe günkü basın toplantısında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre yaklaşık 117.000 kişinin de başka ülkelere sığındığını belirtti.

BM insani yardım kuruluşlarının değerlendirmelerine göre Ortadoğu'nun küresel ölçekte en fazla sayıda insani yardıma muhtaç kişiye ev sahipliği yapan bölgelerden biri olduğunu kaydeden Dujarric, "Kısa süre önce gerilim artması, sivillerin çektiği acıları derinleştirme ve an itibarıyla kırılgan durumdaki sivil altyapıya daha da zarar verme riski taşıyor" ifadelerini kullandı.

Dujarric, BM'nin ve insani yardım ortaklarının, birçok ülkede bu durumdan etkilenen kişilere insani yardım sağlamayı sürdürdüğünü belirterek, ihtiyaç duyulması halinde ulusal makamları desteklemek üzere müdahalelerini artırmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
500
