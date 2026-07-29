BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı gruplara yönelik tedbirleri uzattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı gruplara yönelik yaptırım kararlarını 1 yıl daha uzattı.

Fransa tarafından kaleme alınan, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı gruplara yönelik yaptırım kararlarının 1 yıl daha uzatılmasına yönelik tasarı, 15 üyeli Konseyde oy birliğiyle kabul edildi.

2827 (2026) sayılı kararda BMGK, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılığını yeniden teyit ederek, ülkede faaliyet gösteren silahlı grupların bölgedeki uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtti.

Bu gruplara yönelik ambargo tedbirleri 31 Temmuz 2027'ye kadar uzatılırken, bu konuda raporlama yapan Uzmanlar Kurulunun görev süresi de 31 Ağustos 2027'ye kadar uzatıldı.

Kaynak: AA