BM: Myanmar ordusunun sivillere yönelik saldırıları sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması, Myanmar'daki askeri yönetimin sivillere yönelik kasıtlı saldırılarının sürdüğünü belirterek, "Myanmar ordusu, Ocak 2026'da tamamlanan seçimlere giden süreçte sivillere yönelik hava saldırılarını ve diğer suçlarını artırdı, bu durum aralıksız devam etti." ifadesini kullandı.

BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması tarafından yayımlanan ve 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasındaki dönemi kapsayan yıllık raporda, Myanmar ordusunun sivillere yönelik kasıtlı saldırılarının sürdüğü kaydedildi.

Raporda, "Myanmar ordusu tarafından sivillere yönelik kasıtlı hava saldırıları, keyfi gözaltılar, işkence ve cinsel şiddet eylemlerinin bir örüntüsünü ortaya koyuyoruz. Myanmar ordusu, Ocak 2026'da tamamlanan seçimlere giden süreçte sivillere yönelik hava saldırılarını ve diğer suçlarını artırdı, bu durum aralıksız devam etti." ifadesine yer verildi.

Saldırıların evleri, okulları, sağlık tesislerini, dini yapıları ve yerinden edilmiş kişilerin kamplarını hedef aldığı vurgulanan raporda, ölümlere, yaralanmalara ve yıkıma neden olan hava saldırılarına ilişkin soruşturmalara yer verildi.

Raporda, "Ordunun paramotor ve insansız hava araçlarına giderek daha fazla güvenmesi, sivillerin saldırıları tespit etmesini zorlaştırarak kaçma veya sığınma imkanlarını sınırladı. Bu saldırılardan sorumlu bazı askeri birimleri tespit ettik." ifadeleri kullanıldı.

Myanmar'daki askeri yönetimin kontrolündeki gözaltı tesislerinde keyfi gözaltı, işkence ve cinsel şiddete ilişkin kapsamlı kanıtlara yer verilen raporda, bunlar arasında seçimleri eleştirmeyi suç sayan 2025 yasasıyla bağlantılı vakaların da bulunduğu aktarıldı.

Raporda, "Mekanizmanın soruşturmaları 750'den fazla tanığın ifadesi dahil 1600'den fazla kaynaktan elde edilen kanıtlara dayanıyor. Ayrıca fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, belgeler, haritalar, coğrafi konum görüntüleri, sosyal medya paylaşımları ve adli tıp kanıtları da inceleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan raporda görüşlerine yer verilen BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, topladıkları her kanıtın ardında, bu suçlar nedeniyle hayatları mahvolmuş insanlar olduğunu vurguladı.

Koumjian, "Myanmar genelindeki topluluklar, sürekli şiddet tehdidi altında bulunmalarının yanı sıra yaşadıkları olayların derin ve kalıcı etkileriyle de başa çıkmaya çalışıyor. Bu, sorumluların hesap vermesinin acil gerekliliğinin altını çiziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA