BM'den Libya'daki Çatışmalara Derhal Son Verilmesi Çağrısı

TRABLUS, 12 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu ( Unsmıl ), Libya'nın batısındaki Zaviye kentinde yaşanan çatışmaların, sivilleri ve kritik önemdeki altyapıyı etkilediği uyarısında bulunarak, çatışmalara derhal son verilmesi ve şiddet olaylarına karışanlardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

Unsmıl salı günkü açıklamasında, Zaviye'de devam eden çatışmaları ve Surman kentindeki çatışmaları kınayarak, tüm tarafların silahlı çatışmalara son vermesi ve gerilimi tırmandırabilecek her türlü provokatif eylemden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, sivillere tehdit oluşturan ve can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan çatışmaların, özel mülkiyete ve Zaviye'deki rafineri gibi kritik altyapıya büyük hasar verdiği belirtildi.

Surman'daki çatışmalar nedeniyle çok sayıda mahkumun firar ettiğine dikkat çekilen açıklamada kamu güvenliğine ilişkin endişeler de dile getirildi.

Tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna riayet etmeleri çağrısında bulunan UNSMIL, yerleşim yerlerinde ve yakınlarında ağır silah kullanımının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Libyalı yetkililerin, yerleşim yerlerinden ağır silahların çıkarılmasına yönelik bir koordinasyon mekanizması kurması, gerilimi düşürme çabalarını desteklemesi, yeni şiddet olaylarını önlemesi ve sivillerle kritik altyapıyı koruması gerektiği de belirtildi.

Kaynak: Xinhua